Store prisstigninger på sælskind

Efter års stagnation i sælskindspriserne, så markedet en positiv stigning i 2017. Priserne på grønlandssæler steg over året gennemsnitligt med 29%, de store, korthårede netsider med 55%, og de små netsider holdt prisen. Det skriver Great Greenland i en pressemeddelelse.

Det var forventet, at stigningerne ville fortsætte i 2018, men på trods af denne forventning, var onsdagens auktionsresultat en positiv overraskelse.

- Vi har flere underkategorier, der er fordoblet i pris, og generelt set har vi set stigninger på 25-82% på skindene, fortæller administrerende direktør Ditte Sorknæs.

Det er naturskindene, der står for de høje prisstigninger. Her blev ét lot (en samling af skind) solgt for 1280 DKK pr. skind.

- Prisstigningerne er udtryk for den tendens, vi har set i markedet, hvor flere har fået øje på alle de positive kvaliteter, der er i sælskind. Jeg håber, at vi får tilført mange skind til markedet i løbet af 2018, så vi kan fortsætte den gode tendens, siger Ditte Sorknæs.

Grundet skindmangel er Great Greenlands sælskind ikke at finde på auktionen igen før til maj 2018.