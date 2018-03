Store planer med sygehuset i Sisimiut

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 03. marts 2018 - 08:06

I et paragraf 37 spørgsmål fra Villy Olsvig løfter Agathe Fontain sløret for, hvad der skal ske med sygehuset, som i flere år har kæmpet for at komme på finansloven.

Ny etage

Planen er at etablere en ny etage oven på den eksisterende funktionærfløj.

En overbygning på denne etage vil ligge i niveau med den nu værende senge fløj, hvilket vil give direkte adgang mellem de to fløje.

I den nuværende senge fløj er der 19 sengepladser. Med ombygningen vil der blive 21 sengepladser.

Der etableres en hospiceafdeling med to palliationsrum med plads til pårørende.

Der indrettes vagtstue, skyllerum, patientopholdsrum samt diverse birum.

Umoderne

Agathe Fontain oplyser også, at sengeafdelingen med 20 pladser kun har tre toilet/baderum, hvilket ikke lever op til moderne krav til patientforhold.

- Der er ingen planer om fornyelse af sygehuse på kysten ud over Sisimiut, skriver Agathe Fontain i sit svar, der imidlertid gør opmærksom på, at der løbende sker vedligeholdelsesarbejder af større og mindre karakter rundt om i sundhedsvæsenet.

Planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2018:

Region / By & opgave