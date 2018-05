Store miner i Sydgrønland nærmer sig godkendelse

Redaktionen Søndag, 13. maj 2018 - 10:26

En tredje part, der er glad for koalitionens målsætninger på råstofområdet, er borgmester Kiista P. Isaksen (S) fra Kommune Kujalleq. Kommune Kujalleq har adskillige gange bedt om professionel og ligelig behandling af selskaber, der gerne vil åbne miner i Grønland, her især i Sydgrønland:

– Det er et stort skridt den nye koalition har taget. Det giver os i Kommune Kujalleq store forhåbninger om, at der snart bliver taget afgørende beslutninger fra Grønlands Selvstyres side. Der er nemlig ingen tvivl om, at man ved at give grønt lys til minedrift, vil give stort indspark i både erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Sydgrønland, lyder det fra en glad og optimistisk borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S).

Fakta fra koalitionens aftale: 163. Råstofområdet skal have gode og konkurrenceegnede vilkår, og minedriften skal drives i respekt for miljøet. Koalitionspartierne det i denne forbindelse vigtigt at understrege, at vort land som råstofområde og kommende minedriftsområde skal kunne konkurrere med andre lande, som har tilsvarende råstoffer og minedrift. 166. I forbindelse med udvinding af sjældne jordarter gives der mulighed for, at det udvundne produkt - hvis det indeholder uranholdige bi-produkter - kan produceres af disse råstoffer. I forbindelse med udvindingen heraf skal de internationale regler herfor gøres gældende, og alle de gældende former for sikkerhedspåbud overholdes herunder for eksempel IAEA’s regler.

Minedrift med respekt for miljøet

Borgmesteren har tidligere meddelt, at hun ønsker en revurdering om, hvorvidt kravet om kemiske forarbejdningsanlæg skal følges. Dette med henvisning til, at hvis kravet bibeholdes, vil det for mineselskaberne være for omkostningstungt samt med henvisning til, at kemiske forarbejdningsanlæg vil højne risikoen for forurening af miljøet.

