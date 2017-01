Store forhåbninger til Titanium-projekt i Nordgrønland

Det engelske selskab Finnaust har store forventninger til deres titaniumprojekt ved Moriusaq 25 km fra Pituffik. Og selskabet er klar til at poste mange millioner i projektet de kommende år.

- De ilmenit-mineraler, som vi finder i aflejringer ved Pituffik ser ud til at være unge og rene. De stammer fra den sidste istid og er således 50-70.000 år gamle, hvilket er ungt i denne sammenhæng. De er derfor særlig attraktive for verdensmarkedet, fortæller geolog og direktør i Finnaust, Roderick McIllree, der tidligere var direktør i Greenland Minerals and Energy (GME).

LÆS: GME-direktør trækker sig

Ifølge direktøren har Finnaust brugt de seneste to år på at definere omfanget af ilmenit ved Pituffik. Ilmenit er det vigtigste titaniummineral, der bruges til fremstilling af maling, papir og plast.

- Prisen på ilmenit er fordoblet i løbet af de seneste seks måneder. Og det ser ud til at gå den rigtige vej.

Udover titanium-projektet har Finnaust også gang i undersøgelser på Diskoøen og ved Kangerluarsuk ved Narsaq, der dog begge er i de indledende faser.

Læs mere om projektet i Sermitsiaq: