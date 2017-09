Store flyttedag for den nye havn i Nuuk

Mandag var lille flyttedag for en del af Royal Arctic Lines fragtpersonal, der rykkede ind i det nye pakhus og terminal på Qeqertanut 46. Indtil videre er det kun indlevering af gods, minicontainere og gate-indlevering af containere, der foregår i de nye omgivelser, men inden for en uges vil al ind- og udlevering af gods foregå fra Qeqertat.

Sidste justeringer

I øjeblikket er mandskabet i gang med de sidste justeringer, inden store flyttedag sætter ind. Royal Arctic Line ejer fortsat de tre bygninger i den gamle havn. Ledelsen og nogle stabsfunktioner vil ligeledes forblive i kontoret på Aqqusinersuaq 52.

– I vort nye område er der langt mere styr på, hvad og hvem der kommer ind og ud. Fragtområdet er lukket af for uvedkommende, så vi kan effektivisere arbejdet og øge sikkerheden. Dertil er vi i gang med at få malet op præcis, hvor de ansatte må bevæge sig til fods på terminalområdet, fortæller Henning Jollmann, der er assurancechef i Royal Arctic Line.

Passagerterminal med café

Når Royal Arctic Line om en uges tid får rykket containerne, åbner det muligheder for udvikling af den gamle havn.

– Fremadrettet skal der være fokus på fiskeri og krydstogtturisme i det gamle havneareal, mens det nye område bliver containerterminal og godsforsyning. Ved at Royal Arctic Line flytter væk fra området, giver det plads til, at nye aktører kan rykke ind og de eksisterende aktører kan vækste, fortæller direktør i Sikuki Nuuk Harbour, John Rasmussen, der fortæller, at der er planer om at lave en passagerterminal med café.

Læs mere om havneplanerne i avisen Sermitsiaq, som du kan få digital adgang til via linket herunder: