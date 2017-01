Stor utilfredshed med personalegode-initiativ

Økonomiudvalget i Sermersooq besluttede i sidste uge at tildele en række medarbejdere inden for det sociale område en lang række goder, hvis de arbejder i byerne Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit. Initiativet skulle have det formål at fastholde eller tiltrække folk med de rette kompetencer.

Læs også: Enegang med uddeling af goder bekymrer fagforening

- Kommunernes landsforening er helt på linje med de forskellige faglige organisationer i, at løn og personalegoder er noget, der forhandles med og gennem faglige organisationer med det formål at sikre lige muligheder uanset bosted, skriver formanden for Kanukoka, Simon Simonsen, i en pressemeddelse.

Skæv udvikling forstærkes

- Ifølge loven om den kommunale styrelse er det ene og alene Kanukoka, der er bemyndiget til at føre forhandlinger om personaleforhold på vegne af kommunerne, understreger formanden, der er bekymret for, at ”man blot vil forstærke den i forvejen skæve udvikling inden for arbejdsmarkedet på Grønland”.

- Det handler om, at landet står sammen frem for at give enkelte områder særbehandling”, pointerer Simon Simonsen.

Læs også: Ekstra goder til ansatte i Sermersooq

De ekstra goder tilfalder nuværende og kommende socialrådgivere, familievejledere, terapeuter, psykologer, vejledere, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på såvel ældre- og handicapområdet og pædagoger inden for social/psykiatri- og handicapområdet i de tre nævnte byer i Kommuneqarfik Sermersooq.

Her ses personalegoderne

Det er følgende personalegoder, der får de faglige organisationer til at fare i flint: