Stor undersøgelse af slædehunds genetik og kulturhistorie

For 20 år siden var hundebestanden på mere end 30.000. I dag er der færre end 15.000.

Den udvikling ser ud til at fortsætte, og hvis det er tilfældet, er verden ikke kun i fare for at miste en enestående hunderace, men al teknologi og viden forbundet med slædehundens oplæring og anvendelse.

Viden, som er blevet raffineret og forfinet igennem tusind år. Det skal det dansk-grønlandske forskningsprojekt Qimmeq forhindre, skriver avisen Politiken søndag.

Skabe en bæredygtig slædehundekultur

Med millionstøtte i ryggen skal en række forskere frem mod 2020 undersøge den grønlandske slædehunds genetik og kulturhistorie.

Projektet har overordnet to spor. Det ene handler om at skabe en bæredygtig slædehundekultur. Det skal ske med skolebøger, videnskabsartikler, portrætfilm af slædekuskene, vandreudstillinger til landets museer og ambitionen om at få en plads i Unesco's Verdensarvsliste.

Oplysning til befolkningen

- Kendskabet til hunden og kulturen skal løftes og vise veje for, hvordan den kan bevares, siger projektleder Morten Meldgaard til Politiken.

Forskningsresultaterne skal bruges som uddannelsesmateriale i grønlandske skoler og til generel oplysning af den grønlandske befolkning.