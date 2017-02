Stor udenlandsk interesse for Homo Sapienne

Niviaq Korneliussen kan stå foran et større internationalt gennembrud, efter at hun og debutromanen Homo Sapienne blev fyldigt beskrevet i det indflydelsesrige amerikanske magasin The New Yorker for nylig.

Ifølge hendes forlag, Milik Publishing, har interessen fra udlandet været kæmpestor lige siden.

- Det har været helt overvældende. Vi har fået virkelig meget respons på den. Hun har fået flere henvendelser. Og vi har fået henvendelser fra agenter og udenlandske forlag, som vi arbejder videre med. Og der har været stor interesse fra medierne, både de danske og udenlandske, siger redaktør Julie Rehhoff Kondrup.

