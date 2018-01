Stor tilstrømning til Bolatta Silis-Høeghs skulptur

Interessen for Bolatta Silis-Høeghs nye skulptur var stor. Skønsmæsssigt 200-300 mennesker havde fundet vej til Vestre Kirkegård i København.

Det var lederen af det Grønlandske Hus, Leise Johnsen, der havde fået ideen til at markere den grønlandske afdeling med et stykke Grønland i form af en skulptur. Stenene til skulpturen Qanilaarneq kommer fra de fire daværende kommuner. Siden fik hun Bolatta Silis-Høegh med på at skabe selve skulpturen.

- Det virker som om folk har taget rigtig godt imod den. Så jeg er både glad og stolt, siger Bolatta Silis-Høegh til Sermitsiaq.AG.

Læs mere om tankerne bag skulpturen i Sermitsiaq.AG i morgen.