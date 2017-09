Stor succes med at behandle voldsudøvere

- Behandlingstilbud til voldsudøvere er en stor succes.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Siden oktober 2016 har personer, der udøver vold mod deres partner, haft mulighed for at få behandling i Alliaq.

- Alliaq tilbyder anonyme terapiforløb à 8 timer, og indtil videre er 22 kvinder og mænd færdigbehandlet, og 14 borgere er i aktiv behandling. Behandlingsmålet i Alliaq er, at voldsudøvere tager ansvar for volden og lære at stoppe med at udøve vold mod deres partner, skriver selvstyret.

Læs: Mandegrupper på vej

Konflikthåndtering

Efter endt behandlingsforløb med en psykolog/terapeut udfylder partneren til voldsudøveren et anonymt spørgeskema. Her vurderer partneren om behandlingen varer ved, eller om der har været tilbagefald.

- Af de tilbagemeldinger vi har fået fra partnerne indtil videre, kan vi se, at den fysiske vold er ophørt helt, og at den psykiske vold er markant reduceret, siger psykologfaglig koordinator for Alliaq, Preben Svoldgaard Larsen, ifølge selvstyret.

Undersøgelsen viser samtidig, at partnerne vurderer, at voldsudøverens evne til konflikthåndtering er forbedret meget, og at deres parforhold er blevet bedre.

Alliaq har psykologer og terapeuter fysisk placeret i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat.

- Men de individuelle behandlingsforløb tilbydes også via telefonen og Skype. Alliaq har modtaget henvendelser fra hele Grønland; fra Narsaq i Syd til Qaanaaq i Nord - fra Nuuk i Vest til Kulusuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit i Øst, lyder det i en pressemeddelelse.