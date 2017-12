Stor støtte til evakuerede familier

Der var stor støtte i det lokale erhvervsliv til de syv familier, der måtte evakueres efter en brand i Blok J i Qaqortoq.

En lokal restaurant sponsorede en julemiddag, Lions Club har doneret julekurve og Pisiffik er også trådt til. Det oplyser INI A/S, der har genhuset familerne i moderne hotellejligheder.

De sociale myndigheder har ligeledes arbejdet hårdt juleaftensdag for at mildne konsekvenserne for de berørte familier.

Da flere havde forældre og familiemedlemmer på besøg i anledning af julen, er der tale om hele 19 personer der er blevet berørt.

Brand i boligblok i Qaqortoq

Også de tilrejsende familiemedlemmer er blevet genhuset i hotellejlighederne, så familierne trods alt kunne tilbringe julen sammen.

INI oplyser, at en af lejlighederne er totalskadet af branden. De øvrige lejligheder har fået røgskader. Her vil man på tirsdag gå i gang med at vurderer skadernes præcise omfang.

En enkelt familie med børn har haft mulighed for at blive boende i blokken, da deres lejlighed kun var ramt i mindre omfang, så det kunne klares med en grundig udluftning.

Politiet anholdt i går en person. Den pågældende er blevet tilbageholdt i 27 dage sigtet for brandstiftelse. Politier har i dag ikke yderligere oplysninger om baggrunden for branden.