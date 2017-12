Stor sandsynlighed for en blød julepakke

Kan du heller ikke vente med at finde ud af, hvad der ligger under træet? Så er der godt nyt fra betalingsformidlerne DIBS og Nets, der sideløbende med deres overvågning af juletransaktioner har engageret YouGov til at undersøge, hvad danskerne kan vente at få af julegaver i år:

- I løbet af de første 18 dage af december har vi i Danmark konstateret en stigning på 11% flere onlinetransaktioner målt i forhold til samme periode i 2016, fortæller Henriette Høyer, talsperson for DIBS Payment Services, del af Nets, der administrerer flere end 25.000 webshops i hele Norden.

»Det gjorde os nysgerrige på, hvad det er, danskerne rent faktisk lægger i indkøbskurven under de vilde julegaveindkøb«, fortæller Henriette Høyer ifølge en . pressemeddelelse.

50/50 for bløde pakker

Ifølge undersøgelsen, der baserer sig på svar fra 1.001 respondenter, står det klart, at der er stor sandsynlighed for, at der ligger bløde pakker under træet: 50% af de adspurgte danskere svarer nemlig ja til at have købt tøj, sko og/eller accessories som julegave i år.

- De fleste køber jo mange julegaver, så selvom halvdelen af danskerne køber bløde pakker på nettet, er der også 38%, der samtidigt køber legetøj. Det vidner om, at der ikke er nogen grund til at bekymre sig for de mindste; julen er stadig børnenes fest, uddyber Henriette Høyer, der minder om, at julegavehandlende, der bestiller over nettet efter onsdag den 20. december, skal sikre sig, at enten posten eller en kurer kan nå frem i tide inden juleaften.

Se resultatet af undersøgelsen herunder: