Stor ros til grønlandsk dommerpar

De grønlandske håndboldkvinder var ikke de eneste der kom i aktion ved Norca-turneringen i Puerto Rico.

Dommerparret Gunnar Sørensen og Leif Alaufesen deltog også ved turneringen.

Først var de ellers med som reserver, men de erstattede et andet dommerpar, og gjorde det fortrinligt ved mesterskaberne.

Var dommere i finalen

- Vi har ikke regnet med at skulle fløjte i Puerto Rico, derfor har deltagelsen været indholdsrig, siger Gunnar Sørensen i en pressemeddelelse.

Dommerne præsterede så flot, at de også dømte finalen mellem Puerto Rico og USA.

- Vi fik meget ros for vores internationale kampe og derved og den støtte vi fik fra IHF og PATHF. Da jeg endeligt nåede min egen ambition og dømte finalen var jeg da også stolt men virkede også som uvirkeligt, siger Gunnar Sørensen.

Måtte melde afbud

De to dommere blev også inviteret til at dømme ungdomsherrernes Pan Amerikanske Mesterskaber i Chile i denne måned.

- Desværre var det for kort tid til mesterskaberne skulle i gang, men det økonomiske var også en hæmsko, hvorfor GHF på vegne af Gunnar og Leif desværre måtte melde afbud. Vi håber dog at man i fremtiden spurgte i god tid så også dommerne kunne have mere tid til planlægning, skriver håndboldforbundet.