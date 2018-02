Stor rapport sætter fokus på fattigdom

Årsagen til, at rapporten er udarbejdet af socialdepartementet, skyldes en beslutning under forårssamlingen i Inatsisartut tilbage i 2015, hvor Naalakkersuisut blev pålagt ”at fremlægge en redegørelse om, hvordan vi kan forebygge og begrænse økonomisk ulighed og fattigdom i samfundet samt mulighederne for at fastsætte en fattigdomsgrænse”.

Mangfoldige årsager

- Ulighed i indkomst er et centralt emne i en diskussion om fattigdom. Men lige så afgørende som at se på, om en borger befinder sig over eller under en given fattigdomsgrænse, er det at se på, om hun befinder sig på en vej, der peger ud af fattigdom. Det spørgsmål kan ikke besvares ved alene at se på økonomi, skriver Sara Olsvig i forordet til rapporten.

Læs hele rapporten: Fattigdom & Ulighed

Hun fastslår, at årsagerne til fattigdom kan være mangfoldig.

- Det kan være mangel på adgang til en god skolegang og et deraf følgende dårligere udgangspunkt for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan være hændelser som sygdom, skilsmisse og psykiske lidelser, hvor borgere bliver fanget i en fattigdomssituation, de ikke kan komme ud af ved egen hjælp. Afsavn, mangel på muligheder og marginalisering skaber fattigdom, mens alkoholmisbrug, hashmisbrug og ludomani ofte er symptomer, der forøger fattigdommen. I den forbindelse bliver spørgsmål om indkomst, formue og gæld mv. blot delaspekter af det samlede problem, fastslår Sara Olsvig om problemstillingen.

Ingen simpel øvelse

I rapportens sammenfatning slås det fast, at der ikke findes én metode, der kan tilbyde en samlet forståelse af, hvad økonomisk fattigdom er.

- At sætte kvantitative mål for fattigdom er ikke en simpel øvelse, da fattigdom, som det fremgår af redegørelsen, indebærer en lang række komplekse, kvalitative forhold, der ikke til fulde bliver afdækket i kvantitative målinger, står der i sammenfatningen, og man føjer til:

Naturalieøkonomi

- I en grønlandsk sammenhæng bliver fattigdomsbilledet desuden yderligere kompliceret af naturalieøkonomien, der spiller en betydelig rolle for husholdningen i mange familier. Det betyder dog ikke, at økonomiske beregninger af ulighed og fattigdom ikke kan være fornuftige at lave. Men det betyder, at formidlingen af, hvad analyserne viser og ikke viser, samt almindelige faldgruber i fortolkningen af beregningerne bliver vigtige. Ellers risikerer man, at beregningerne forvirrer mere end at gavne, hedder det.

Såvel den offentlige sektors rolle som virksomhedernes samfundsansvar behandles i rapporten, der også har et kapitel om naturalieøkonomien i Grønland.

Det fastslås, at der bør være en bred politisk enighed om indførelsen af en fattigdomsgrænse, hvilket er væsentligt for legitimiteten og kontinuiteten.

Anbefaling

Desuden anbefaler rapportens forfattere, at Grønlands Statistik fortsætter deres arbejde med den fattigdomsundersøgelse, som blev præsenteret i rapporten ”De økonomisk udsatte – 2011-2015”.

- En virksom indsats mod fattigdom kræver således en helhedsorienteret politik. En politik der adresserer problemet gennem konkrete og sideløbende politikker og som styrker chancerne og mulighederne for socialt udstødte børn og voksne, hedder det i de afsluttende bemærkninger i rapporten.