Stor overraskelse: Theresa May vil afholde lynvalg til juni

Den britiske premierminsiter, Theresa May, vil udskrive et lynvalg i Storbritannien til afholdelse den 8. juni.

Venstrefløjspartier: Brexit kan koste reje-eksport

Det fortæller hun på et pressemøde tirsdag formiddag.

Kommer på baggrund af ringe tilslutning

Den britiske premierminister fortæller, at hun har tænkt sig at udskrive det overraskende valg, fordi hun har haft meget ringe arbejdsvilkår med stort set alt, der har haft med Brexit at gøre.

Skotland beder formelt om ny folkeafstemning om uafhængighed

Premierministeren vil derfor sikre befolkningens mandat til de kommende forhandlinger med EU.

Hun fastslår samtidig på pressemødet, at planerne om et afsked med EU stadig står fast.

Forslag bliver officielt i morgen

Theresa May vil i morgen fremsætte et forslag i parlamentet om at udskrive dette lynvalg. Beslutningen kræver to tredjedeles flertal for at blive godkendt.