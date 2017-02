Stor opbakning til TV-indsamling

Bag NAKUUSAs indsamlingsshow med temaet “Alle børn har ret til beskyttelse mod overgreb” står der udover KNR TV en række store virksomheder.

Den tre timer lange udsendelse kræver nemlig megen koordination og velvilje, og såvel Tele-Post som Grønlandsbanken og Deloitte står sammen med KNR TV bag det tekniske og regnskabsmæssige, der muliggør begivenheden. Det fremgår af en pressemeddelelse fra NUKUUSA.

Forældre skal have hjælp

Pengene, som NAKUUSA samler ind, skal bruges til at støtte forældre og nærtstående voksne, der har viden eller mistanke om, at deres barn har været udsat for overgreb.

Tele-Post har været med til indsamlingsshowet gennem adskillige år, og fortæller om deres engagement:

- Vi er med år efter år med teknik og mandskab, fordi vi som virksomhed synes, det er vigtig at tage socialt medansvar. Det gavner både samfundet, men også for os som virksomhed og hos vores medarbejdere, fordi det giver stolthed og sammenhold at være en del af en vigtig begivenhed som TV-landsindsamlingen, siger Tele-Posts Charlotte Mølgaard.

Live fra Sisimiut

Showet sendes fra forsamlingshuset i Nuuk, hvor NAKUUSA har allieret sig med værterne Stina Skifte og Nathan Kreutzmann. I løbet af aftenen stilles der dog også om til KNIs servicecenter i Sisimiut, hvor alle byens virksomheder - på KNIs initiativ - er samlet under showet.

- Vi har taget dette initiativ, da emnet berører os alle. Vi ønsker sammen med NAKUUSA at vise, hvor vigtigt det er at italesætte og gøre noget ved denne problemstilling, som er så ødelæggende både for individet og samfundet, fortæller direktør i KNI A/S Peter Grønvold Samuelsen.

NAKUUSA opfordrer andre virksomheder til at tage kontakt for at støtte op om indsamlingen. Showet vises på fredag på direkte TV fra kl. 20.00 til 23.00