Stor nordisk kultursatsning i London

De nordiske lande skal eksponeres i Englands hovedstad, London.

For nu begynder Southbank Centre et helt år med fokus på nordisk kunst, musik og kultur. Det er Storbritanniens største kulturcenter, ligger midt i London.

Gæsterne ved 'Nordic Matters', skal eksponeres for alle former for kultur fra Danmark, Norge, Sverige, Grønland, Færøerne, Ålandsøerne, Island og Finland i det største, nordiske kulturarrangement nogensinde på britisk jord.

Satsningen åbnede fredag, og her deltog naalakkersuisoq for kultur, Doris Jakobsen (S).

Flere arrangementer

- Vi har i Grønland brug for erhvervsudvikling i udlandet for at kunne forbedre det kulturelle liv i Grønland. Det håber jeg, at denne satsning vil bidrage til det, siger hun i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Der vil være forestillinger, koncerter, litterære foredrag, arkitektur, og udstililnger af design og kunsthåndværk ved kulturarrangementet.

Fra Grønland deltager blandt andet kunstneren Julie Edel Hardenberg.

Selvstyret oplyser, at arrangementet er finansieret af Southbank Centre i London, og Nordisk Ministerråd har støttet projektet med 5 millioner. Derudover har også nordiske landes kulturfonde samt Nordisk Kulturfond bidraget.