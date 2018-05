Stor modstand mod minkfarm

Redaktionen Søndag, 27. maj 2018 - 15:26

752 borgere over hele landet har indtil videre skrevet under på et nej til minkfarme i Grønland.

Det er Inunnguaq Christiansen fra Nuuk, der har taget initiativ til protesten på vegne af Dyrenes Venner i Grønland.

Han mener, at en minkfarm vil skade Grønlands omdømme og gå ud over eksporten af sælskind.

Ideen med at etablere en minkproduktion i Narsaq kommer oprindeligt fra en af fåreholderne i området, der gennem Landbrugets Konsulenttjeneste fi k bevilget et ophold på en minkfarm i Danmark for derigennem at opnå praktisk erfaring med minkavl.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq i samarbejde med Landbrugets Konsulenttjeneste og med støtte fra selvstyret bevilget 200.000 kroner til opstart af et forsøg, der skal foregå i samarbejde med forsøgsstationen Upernaviarsuk.

Der vil således ikke i første omgang være tale om kommerciel minkavl, men om uddannelse og erfaringsopsamling i forbindelse med avl af 1000-1500 minke.

Ideen er ifølge Erhvervs- og Arbejdsmarkedschef, Palle Frederiksen, at vække interesse hos fåreholderne og andre erhvervsaktører, der gennem minkavl vil kunne supplere deres indtægter ud over fårehold, ligesom forsøget kan danne grundlag for kommerciel minkavl i fremtiden.

