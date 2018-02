Stor mangel på vuggestuepladser

Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen oplyser, at hun er bekendt med et forældrepar, der 14 dage før barselsorloven slutter, har fået besked på, at der er 70 børn på venteliste.

Ferie skal bruges på børnepasning

- Desværre forholder det sig sådan i dag, at forældre skal bruge deres ferie, da de ikke er sikre på, om deres børn har plads i vuggestuen. Det kan vi simpelt hen ikke tilbyde vore borgere, fastslår demokraternes kommunalbestyrelsesmedlem i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hun har derfor stillet et beslutningsforslag til det kommende kommunalbestyrelsesmøde, der holdes den 20. februar.

Det skal være muligt for gravide, at skrive deres barn op til en vuggestureplads tre måneder før termin. Desuden skal kommunen forpligtes til at give besked om, hvorvidt man har fået en vuggestueplads senest en måned før barslen slutter, foreslår Randi Vestergaard Evaldsen.

Ekstra tid til planlægning

- For Demokraatit er det vigtigt, at nybagte forældre trygt kan aflevere deres barn i vuggestue, når de skal tilbage på arbejde efter endt barsel. I mange tilfælde forholder det sig desværre ikke sådan. Og det skal der gøres noget ved, understreger Randi Vestergaard Evaldsen.

- I dag er det desværre sådan, at man først kan skrive sit barn op til en vuggestueplads, når barnet er tre måneder. Det betyder, at det stort set er umuligt at planlægge og eventuelt finde anden pasning. Det gør det svært og utrygt at vende tilbage på arbejdsmarkedet, konstaterer hun.

- Vi mener derfor, at det bør være muligt at skrive sit barn op til en plads langt tidligere. På denne måde kan vi sikre os, at forældre og for den sags skyld kommunen har ekstra tid til at planlægge, lyder begrundelsen for forslaget.

Hun mener desuden, at kommunen i tilfælde af et afslag skal angive, hvornår ”man senest kan forvente at få tildelt en plads”.

Det sorte marked

- Som det er i dag, så får forældre desværre besked på, at det er deres eget ansvar at få deres børn passet og i flere tilfælde, så bliver de rådgivet at gå ud på det sorte dagplejemor-marked af kommunen. Det er urimeligt, mener Demokraternes partiformand.

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen indstiller over for politikerne, at forslaget drøftes, og at der træffes beslutning om det videre forløb.