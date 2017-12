Stor mangel på dagligvarer i nordlige bygder

- Det er første gang jeg ser, at jeg oplever så stor mangel på dagligvarer, siger Thala K. Petersen fra bygden Ukkusissat ved Uummannaq til Sermitsiaq.AG.

Hun er både frustreret og bekymret over, at der er så få valgmuligheder i butikken.

- Det er ikke trygt for os. Der er ingen kaffe, frugt, kartofler eller sukker, og der er et minimalt udvalg af pålæg. På søndag er der 1. advent, hvor familierne skal spise sammen, men der vil sikkert mangle rigtig meget på middagsbordet, fortæller hun.

Farligt at sejle

Thala K. Petersen var i Pilersuisoq i går, torsdag, hvor der var stor mangel på fødevarer. Der er ingen frugt eller kartofler på hylderne.

Og Thala K. Petersen kan ikke tage til Uummannaq for at købe ind.

- I denne årstid er det farligt at sejle, hvor vi bare ikke lige kan tage til Uummannaq for at købe de nødvendige varer. I starten af december anløber det sidste bygdeskib. Til næste år vil nye forsyninger først komme sidst i maj, siger hun.

Efterlyser ny plan

Manglen på fødevarer har givet splid i byden. Hvem har ansvaret? Det spørgsmål diskuteres blandt borgerne.

- Der er stor utilfredshed i bygden, hvor butikkens bestyrer bliver beskyldt for, at der ikke kommer varer nok, mens andre er frustrerede over Royal Arctic Line. Vi håber virkeligt på, at der bliver lagt en ny plan for vores bygd. Det hænger slet ikke sammen nu, lyder det fra Thala K. Petersen.

Levering fra Royal Arctic Line

KNI's indkøb- og logistikchef Kurt Lauritsen bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at der er problemer med at levere varer til samtlige bygder.

Han siger, at det skyldes, at Royal Arctic Line har været bagud med at levere til bygderne.

- Vi bestiller varer, som vi plejer at gøre, men de er væsentlig forsinket på grund af Royal Arctic Line, siger Kurt Lauritsen.

Bygderne er hårdt ramt

Han siger, at stort set alle Pilersuisoqs 18 butikker i nord er ramt af leveringsproblemerne.

- Ukkusissat er nok en af de bygder, der er hårdest ramt. Men bygderne ved Upernavik og Uummannaq får varerne for sent. Vi presser på over for Royal Arctic Line næsten hver dag for at få varerne frem. Det er selvfølgeligt beklageligt, at varerne ikke er kommet frem til tiden, men det er den udfordring som vi har haft nærmest hele året, fortæller KNI's indkøbs- og logistikchef.

Kurt Lauritsen siger, at Royal Arctic Line har lovet over for KNI, at varerne vil blive leveret.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfreds med, at der er så stor mangel på varer i bygderne, og det er ikke optimalt. Ifølge vores oplysninger kommer der bygdeskib den 2. december, lyder det fra Kurt Lauritsen, der siger, at der er meget gods i Aasiaat, der skal leveres til Ukkusissat.