Stor lønbonus til bankansatte

Banken forklarer udbetalingen med, at medarbejderne har opfyldt en række mål inden for økonomi og kundetilfredshed. De måltal, som banken har opsat, kunne imidlertid have været bedre for bankens ansatte, da de i bedste fald kan modtage en kollektiv bonus på 20.000 kroner. De var således blot 5.000 kroner fra det absolutte topresultat over lønchecken.

Fælles indsats

- Baggrunden for det kollektive bonusprogram er at samle bankens ansatte i en fælles indsats for at nå bankens langsigtede mål, fremgår det af et bilag til bankens indkaldelse til generalforsamlingen, som holdes den 28. marts.

Aktionærerne skal på generalforsamlingen tage stilling til en ny vederlagspolitik, som omfatter de forskellige ledelsesgrupper i banken.

Ingen hemmelighedskræmmeri

Grønlandsbankens bestyrelse har nemlig besluttet, at der ikke skal være nogen form for hemmelighedskræmmeri om tildeling af ”enhver form for variabel aflønning”.

Vederlagspolitikken, som et udvalg, nedsat af bestyrelsen, har udarbejdet, ”har til hensigt at fremme en sund og effektiv risikostyring i Grønlandsbanken”, hedder det i bilaget til dagsordenen.

Bankdirektøren får fratrædelsesgodtgørelse

Det fremgår, at bankdirektør Martin Kviesgaard ikke kan modtage nogen form for variabel lønbonus fra år til år. Han får sin løn og en række goder såsom fri bil, telefon, internet og årlig feriefrirejse udover en pensionsordning. Derimod kan han score en fratrædelsesgodtgørelse på 50 pct bankaktier og 50 pct i kontanter som svarer til et beløb på mellem 0 og 24 måneders løn. Optjeningen og retten til fratrædelsesgodtgørelsen er betinget af en række forhold, hvor bankens præstationer tages med ind i billedet.

Væsentlige risikotagere

Mens bestyrelsesmedlemmerne heller ikke modtager nogen form for variabel bonus/løn, så er der især to personer, som kan score en stor årlig ekstragevinst. Det er bankens vicedirektør og regnskabschef, der betragtes som ”væsentlige risikotagere”, som de hedder i bilaget, som aktionærerne forventes at godkende.

- Væsentlige risikotagere kan dog som variabel løn få udbetalt en kontant bonus på maksimalt 100.000 kr. pr. år. Kriterierne for tildeling er en vurdering af arbejdsindsatsen i løbet af året, særlig stor arbejdsbyrde, særligt tilfredsstillende indsats og særlig ledelsesindsats. Kontant bonus til væsentlige risikotagere tildeles ikke på baggrund af nogen målbar opfyldelse af eksempelvis salgs- eller drifts-resultater og er ikke resultatafhængig, fremgår det af vederlagspolitik-forslaget.

Diskretionær bonus

For øvrige ansatte er der også mulighed for at score en årlig ekstrabonus på 100.000 kroner. Ordningen kaldes ”diskretionær bonus” og kriterierne for en udbetaling er de samme som for de ”væsentlige risikotagere”.

Vederlagsudvalget består af tre bestyrelsesmedlemmer: formanden Gunnar í Liða, næstformanden Kristian Lennert og bestyrelsesmedlem Yvonne Kyed.

Indstillet til genvalg

Banken indstiller i øvrigt, at tre personer opnår genvalg til bestyrelsen. Det er formanden Gunnar í Liða, Lars Holst og Christina F. Bustrup.