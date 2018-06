Stor kampagne: Vælg sport fremfor hash

Redaktionen Onsdag, 06. juni 2018 - 11:47

Det er Grønlands Idrætsforbund og Departementet for Sundhed, der står bag fem korte film, der sætter fokus på høj puls, sved på panden, en vellykket aflevering og de mange øvrige glæder, man opnår ved at dyrke sport i fællesskab med andre.

Det er unge inden for fem forskellige idrætsgrene – håndbold, futsal, badminton, taekwon-do og langrend – der fortæller, hvorfor hashen er fravalgt og sporten tilvalgt.

Sunde fællesskaber

- Jeg håber, at kampagnen vil inspirere unge til at vælge sporten. Målet med kampagnen er at få flere unge til at opsøge sunde fællesskaber og fravælge hash. Vi ved fra blandt andet Island, at deltagelse i sunde fritidsaktiviteter er med til at forebygge at unge bruger hash og andre rusmidler, siger Naalakkersuisoq for Sundhed og Forskning, Doris J. Jensen i en pressemeddelelse.

- Vi har et fælles ansvar over for vores børn og unge, som er vores fremtid. Derfor er det også vigtigt, at vi bringer budskabet om sunde værdier, som kan være med til at udvikle folkesundheden og give målgruppen inspiration til at opsøge sporten fremfor det usunde, siger Grønlands Idrætsforbunds bestyrelsesformand, Nuka Kleemann.

Kampagnen vil bestå af bannere i idrætshaller og tv-spots, som er produceret af Malou Media.