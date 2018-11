Stor interesse fra kinesiske rejsebureauer

Redaktionen Søndag, 11. november 2018 - 16:01

En delegation fra Grønlands Selvstyre, med Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen i spidsen, var i uge 44 i Kina med et erhvervsfremstød, hvor også Visit Greenland, Kommune Qeqertalik, Destination Arctic Circle, Destination South Greenland, Air Greenland, Arctic Wonderland Tours, Greenland Cruises og Greenland Water Taxi var inviteret med som repræsentanter for Grønlands turismeerhverv.

Det oplyser Visit Greenland i en pressemeddelelse.

Kinesiske turister i Grønland I 2017 var der omkring 1.400 landbaserede kinesiske turister i Grønland – en stigning på 28% siden 2015. Derudover var der ca. 600 kinesiske krydstogtturister i 2017. Kina er Grønlands 5. største turistmarked efter Danmark, Tyskland, USA og Frankrig.

Her mødte delegationen mere end 50 kinesiske rejsebureauer i Beijing, samt 80 rejsebureauer i megabyen Guangzhou fik mulighed for at høre oplæg fra repræsentanterne for turismen, samt mødes med dem bagefter, for at få information, danne nye partnerskaber, eller udvide nuværende salg af grønlandsrejser til deres kinesiske kunder.

Ny anderledes destination

- Der var stor interesse for Grønland som en ny og anderledes destination, og det virker som om den generelle interesse for Grønland er stigende i Kina. Grønland er et af de sidste steder garvede adventure-rejsende ikke har været endnu, og det giver en særlig værdi i sig selv. Kineserne er interesserede i unikke natur- og kulturoplevelser, på linje med adventure-rejsende fra andre lande, og for dem er det særligt fascinerende, at vort land har så uberørt og en ren natur, samt en meget anderledes kultur, skriver Mads Lumholt fra Visit Greenland.

Han fremhæver, at man på turismekonferencen Towards More Tourism, afholdt i Nuuk i denne uge, med deltagelse af over 110 grønlandske turismeaktører og organisationer, var et af fokuspunkterne netop den boomende turismevækst i Sydøstasien - særligt Kina.

- Med snarlig afklaring af lufthavnspakken, turismefremstød i Kina og turismekonference for det grønlandske turismeerhverv foregår der i denne tid dermed en masse tiltag, hvis formål det er at give bedre forudsætninger for yderligere vækst i turismen i Grønland, lyder det fra Mads Lumholt, konsulent for Visit Greenland.