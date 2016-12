Stor, men ikke storskala

- Ironbark-projektet ved Citronen Fjord er det største projekt af de tre mestfremskredne mineprojekter i Grønland (De to andre er rubinminen og Hudson projektet), siger en glad naalakkersuisoq for råstoffer Múte Bourup Egede efter godkendelsen af VVM og underskrivelsen af udnyttelsestilladelsen.

Hvilken betydning mener du, at dette projekt har for landet?

– Projektet forventes at få stor betydning for Grønland. Desuden gør godkendelsen af udnyttelsestilladelsen Grønland attraktiv for andre projekter. Udnyttelsestilladelsen er en vigtig succeshistorie, som Grønland kan bruge i sin markedsføring for at tiltrække nye projekter og nye investorer, siger Múte Bourup Egede.

– Det er et stort projekt, og det betyder at der vil være en betydelig grønlandsk involvering i projektet. Dels er der i henhold til IBA-aftalen krav om, at en del af de nødvendige vare- og tjenesteydelser i anlægsfasen skal leveres af grønlandske selskaber, dels er der i henhold til IBA-aftalen krav om at en stigende andel af arbejdskraften gennem årene skal være grønlandsk, således at det er aftalt, at efter 7 års drift skal 90 % af arbejdskraften være grønlandsk, påpeger han og tilføjer, at projektet ikke kun vil betyde mange arbejdspladser til hjemmehørende, det vil også sikre uddannelsespladser, og stigende omsætning og kompetenceløft for det grønlandske erhvervsliv, vurderer han.

Hvad er værdien af den samlede eksport i de 14 år IBA aftalen løber?

- I selskabets lønsomhedsstudie anslås værdien af den eksporterede zink- og blykoncentrat at beløbe sig til 5,4 milliarder us-dollars, svarende til omkring 38 milliarder kroner. Der skal tages forbehold for at verdensmarkedspriserne på zink og bly naturligvis kan ændre sig, ligesom dollarkursen også kan ændre sig, forklarer Múte Bourup egede og pointerer, at der her er tale om forventet omsætning, sier Múte Bourup Egede.

Hvor mane penge forventes samfundet at få ind i skatter og royalties?

- Indtægterne til landskassen fra selskabs- og udbytteskat, samt royalty i driftsperioden forventes at være 2,6 milliarder kroner. Dertil kommer skatteindtægterne fra de ansatte i anlægs- og driftsfasen, der af selskabet er estimeret til 2 milliarder kroner. Derudover kommer de afledte skatteindtægter fra grønlandske underleverandører og deres ansatte.

Sermitsiaq har en omfattende omtale af projektet i Citronen Fjord