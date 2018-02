Stor fremgang i indhandling af fisk i Kangaatsiaq-området

Indhandlingen til Royal Greenlands fabrik i Kangaatsiaq og anlæg i bygderne Attu, Ikerasaarsuk og Niaqornaarsuk er steget med op imod 400 procent i årene fra 2012 til 2017.

- Vi har set en stigning af produktion i perioden fra 2012 til 2017 fra 800 tons til 3500 tons i Kangaatsiaq og bygder. Det svarer til en stigning på næsten 400 procent, siger driftschef i Royal Greenland, Sten Sørensen.

Det skriver Royal Greenland på sin hjemmeside.

Royal Greenlands fabrik i Kangaatsiaq fik installeret filet linje til produktion af torskefilet i maj 2015.

- Siden har produktionen og medarbejderstaben i Kangaatsiaq været stødt stigende, og det er i Kangaatsiaq at den største stigning er sket, skriver Royal Greenland.

Afskibsningskapacitet for lille

Dog er afskibningskapaciteten på Royal Arctic Lines skibe generelt for lille i Kangaatsiaq-området ifølge driftschef Sten Sørensen.

- Selvom afskibning af færdigvarer sker løbende, så tømmes vore lagre ikke helt, når der er afskibning. Konsekvensen er fyldte lagre og dermed lukning for indhandling og hjemsendelse af personale i korte perioder, siger Sten Sørensen.

Royal Greenlands fabrik i Kangaatsiaq har beskæftiget cirka op til 65 medarbejdere under højsæsonen i 2017, mens og han regner med, at de under højsæsonen 2018 vil beskæftige cirka 80 medarbejdere.