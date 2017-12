Stor fotoudstilling i Qaqortoq

52-årige Ole Poulsen fra bygden Qassiarsuk, bosat i Qaqortoq siden 1978, viser op mod 100 fotos i en fotoudstilling.

Det sker på Qaqortoqs lokale museum fra i morgen, tirsdag, frem til den 21. januar.

- Ole Poulsen var i første omgang fascineret af at arbejde med filmoptagelser og lavede sin første filmoptagelse under GM i håndbold i 1992. Han begyndte at tage billeder i 2007, oplyser museet i en pressemeddelelse.

De første 60 billeder udstilles og efter to uger udstilles resten af billederne. Samtidig vises filmoptagelser.



Billederne har forskellige emner: begivenheder inden for kultur, som sportsbegivenheder og mærkedage.