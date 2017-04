Stor fokus på erhvervslivet i samarbejdsaftale

'En hovedstadskommune i fremdrift, Vækst – Tryghed – Udvikling'.

Sådan lyder den nye samarbejdsaftale mellem IA, Demokraterne og Atassut i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

De tre partier er enige om stort fokus på kommunens erhvervsliv, herunder særligt på iværksættere, selvstændige, kunstnere, turismebranchen og andre områder med vækstpotentiale.

Hurtigere arealtildelinger

- Det har været en særlig fornøjelse at opleve den enighed og de ambitionsniveau, der er fælles for partierne. Der er en fælles erkendelse af de udfordringer vi står med – men også en fælles vilje til at finde løsninger.

- Ét af de første områder vi vil tage fat på, er håndtering af for eksempel arealtildeling. Her skal vi have strammet administrativt op, så vores gode erhvervsliv hurtigere kan komme i gang med at realisere deres planer, siger borgmester Asii Chemnitz Narup (IA).

Moskusjagt

Samarbejdsaftalen har en række bud på tiltag der kan styrke fangst- og fiskerierhvervene i kommunen.

- Vi vil som noget af det første se på forvaltningsområderne for fiskeri, og se på hvilke slags bæredygtigt fiskeri vi kan åbne muligheder for omkring kommunen. Vi vil også få vurderet muligheder for udsætning af moskus, fremhæver borgmesteren.

Unge iværksættere

Hun påpeger, at forskellige dele af erhvervslivet har forskellige behov, og siger, at kommunalbestyrelsen har en forpligtelse i forhold til unge iværksættere.

- Derfor påtænker vi at skabe rammer omkring iværksætteri, hvor idéer og muligheder kan afprøves uden at man er bundet op på for eksempel en meget høj husleje eller store administrative byrder. De unge skal selv komme med idéerne – men vi kan blive bedre til at give mulighed for at realisere dem, siger Asii Chemnitz Narup.

Og hun fremhæver samtidigt, at der er har ambitiøse planer for hvordan kunsthåndværkere og kunstnere kan få bedre muligheder for at komme turister i møde.

Her vil kommunen etablere en web-butik med kommunens kunstneres produkter, så kunstnerne kan sælge sikkert og smart over internettet fra en fælles platform.

- Det giver besøgende mulighed for at vende tilbage og købe noget de har set under et besøg – men også fremtidige gæster mulighed for at møde grønlandsk kunsthåndværk på nettet – og den vej rundt få interesse for vores land og kultur, lyder det fra Asii Chemnitz Narup.