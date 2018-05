Stor finaledag i håndbold

Redaktionen Søndag, 06. maj 2018 - 10:55

Grønlandsmesterskaberne i håndbold nærmer sin slutning, efter nogle flere tætte og spændende kampe skal de bedste hold mødes i finalen i dag søndag.

Finalisterne

Hos herrerne skal GSS fra Nuuk og Nagdlunguak’ fra Ilulissat mødes i finalen, de to hold spillede også mod hinanden i går, fredag. GSS vandt kampen sikkert med 40-18. Men kampen i finalen bliver en helt anden kamp, da Nagdlunguak’ sparede på nøglespillere, og brugte meget fornuftigt, de uprøvede spillere, således de fleste kunne komme i kamp.

Hos damerne skal Nuuk-holdene GSS og NÛK mødes i finalen, de to hold mødtes også i går fredag, men kampen var ikke spændende, da de begge havde allerede sikret sig finalepladsen torsdag. Fredagens kamp endte 32-16 til GSS.

Bronzekampene

Hos damerne skulle Team Nuuk vinde over Nagdlunguak’ for at være med i bronzekampen. Dette skete også, uden at holdet brugte for mange kræfter. De unge talenter fra Nuuk vandt kampen med 35-20. Team Nuuk skal møde SAK fra Sisimiut i bronzekampen.

Team Sermersooq og NÛK, hvor de spillede om den sidste plads i bronzekampen mod Norsaq HC fra Aasiaat.

I fredagens kamp spillede Team Sermersooq og NÛK deres sidste indledende kamp mod hinanden. Kampen endte 25-25, hvorfor NÛK skal spille bronzekamp mod Norsaq HC.

Finaledagens kampe er således:

Kl. 10.30 Damer om 5. plads: Nagdlunguaq - Norsaq HC

Kl. 12.00 Herrer om 5. palds: Team Sermersooq - SAK

Kl. 13.30 Damer bronze: SAK - Team Nuuk

Kl. 15.00 Herrer bronze: Norsaq HC - NÛK

Kl. 17.00 Damer finale: GSS - NÛK

Kl. 18.30 Herrer finale: GSS - Nagdlúnguaq