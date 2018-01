Stor eftersøgning af ung rypejæger i Sydgrønland

Søndag modtog politiets vagtcentral anmeldelse orn en fanger, der ikke var vendt hjem efter rypejagt i Narsaq Kujalleq.

Der er tale om den 21-årige Avalequt Gunnar Jakobsen, der fredag tog alene på rypejagt fra bygden Narsaq Kujalleq. Han var iført blåjakke, blå bukser og en kasket. Han medbragte et haglgevær, oplyser Grønlands Politi.

- Anmeldelsen lød på, at han var gået i østlig retning mod Niaqornat. Flere borgere fra bygden havde forinden været i fjeldet for at lede efter Avalequt. Da man ikke havde fundet ham meldte familien ham savnet til vagtcentralen, meddeler politiet.

Eftersøgning

Politiet har i samarbejde med Arktisk Kommando afsøgt området med helikopter og forsvarets Challengerfly. På grund af vindforholdene på stedet var det ikke muligt at flyve mandag. Man har dog fløjet tirsdag og helikopteren er i luften igen i dag, onsdag.

Indtil videre er det ikke lykkedes politiet at finde den savnede mand.

Politiets vagtcentral anmoder derfor folk, sorn har set Avalequt Jakobsen eller på anden måde været i kontakt med ham, om at rette henvendelse til politiet på telefon 701442.