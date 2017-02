Stor eftersøgning - mand frygtes omkommet

Jens Emanuelsen sejlede i sin lysegrå 14 fods jolle med en 15 HK motor ud på havet ved Nuuk den 14. februar, og det vides ikke om der er gps- eller andet radioudstyr om bord på jollen.

Stor eftersøgning

- Politiet har siden i går eftersøgt Nuuk området med Politikutteren Sisak, Triton og sendt PAN PAN via Aasiaat Radio, ligesom SAR Helikopteren har været benyttet til eftersøgningen, oplyser politiet. Den store eftersøgning har ikke givet resultat, og derfor vælger man at inddrage borgerne i byen.

Det er ikke første gang, at Jens Emanuelsen har været væk i længere tid. Det er forklaringen på, at efterlysningen først sendes ud her den 16. februar to dage efter, at han forlod havnen i Nuuk.

Jens Emanuelsen er af grønlandsk afstamning, 69 år og sidst set iført mørkeblå kedeldragt og en hue.

Ring til politiet

Politiet anmoder borgerne om, at såfremt de har observeret personen eller jollen, om at kontakte politiet i Sermersooq på tlf. 70 14 48.

Politikutteren og dennes besætning fortsætter med eftersøgningen.