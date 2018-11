Stor debatlyst om lufthavnspakken

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. november 2018 - 18:24

IA, Partii Naleraq og Samarbejdspartiet er imod det nuværende forslag, men forsøgte ihærdigt at sætte spørgsmålstegn ved den største infrastrukturinvestering i Grønlands historie.

IA gav udtryk for at man savnede flere svar, men gav også udtryk for, at man egentlig ikke var så langt fra hinanden.

Demokraternes formand Niels Thomsen slog fast, at man skulle lade pengene arbejde, at lufthavnsinvesteringerne vil skabe nye indtægtsmuligheder for Grønland.

- Vi er på vej væk fra planøkonomi, og det er kun godt. Vi skal lade pengene arbejde, fastslog Niels Thomsen, der henvendt til IA’s gruppe sagde:

Sæt tempoet op

- Sæt jeres tempo op og lad os blive enige.

Partii Naleraq mener, at man sætter landets økonomi på spil, og det var ikke partiets kop the, at der i aftalen med den danske stat står, at Staten kan få et ejerskab på op til 50 procent.

- Det vil vi ikke være med til, fastslog Jens Napaattooq, der også kritiserede, at man skulle stemme om loven uden at have fået besvaret alle spørgsmål.

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen glædede sig over den klare tilkendegivelse til lufthavnspakken, som Demokraterne var kommet med.

Debat for de gråhårede

For Niels Thomsen var det afgørende at man kom i gang med den store investering.

- Vi er jo ved at blive gråhårede over dette emne. Nu må vi tage en beslutning, fastslog Niels Thomsen.

Det var lagt i hænderne af Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq at fremlægge koalitionens holdning, idet Naalakkersuisoq for Infrastruktur Simon Simonsen tidligere på ugen blev sygemeldt på grund af stress.

I sine afsluttende bemærkninger understregede Vittus Qujaukitsoq, at beslutningen vil skabe yderligere vækst i hele landet.

Mange timers debat

Den omdiskuterede pakke blev sendt til tredjebehandling, der er programsat til den 15. november, efter mere end seks timers debat.