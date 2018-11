Stop for madspild vil etablere sig i Nuuk

Redaktionen Torsdag, 22. november 2018 - 05:46

- Det vi hører er, at der egentlig ikke er nogen, der har taget det seriøst deroppe med overskudsvarer, så jeg tror det er et rimeligt åbent land for os.

Det siger Benjamin Erichsen fra Stop Spild Lokalt. Den største bevægelse mod madspild i Danmark.

Det skriver avisen AG.

For to år siden kom den dengang 17-årige Rasmus Erichsen hjem til sin far, Benjamin Erichsen med en ide om at begrænse madspildet i Danmark. Næsten på et splitsekund blev Stop Spild Lokalt landsdækkende og er blevet nomineret til årets forening i Danmark.

Ide fostret på natteravnsmøde

Nu kommer det til Nuuk. Benjamin Erichsen er far til stifteren og fik ideen til at prøve at oprette en afdeling i Nuuk efter at han havde været til et Natteravnsmøde, hvor er par grønlandske Natteravne fra Nuuk var med.

- Vi er blevet så store nu, så vi tænkte hvorfor ikke prøve Nuuk også og få gang i nogle butikker deroppe, siger Benjamin Erichsen.

Læs mere om det spændende initiativ i avisen AG. Få adgang herunder: