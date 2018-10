Støttepartiet kræver store ændringer i finansloven

Walter Turnowsky Torsdag, 04. oktober 2018 - 13:46

Hvis Kim Kielsen (S) havde regnet med, at han i Demokraterne havde fået et håndtamt støtteparti, så blev han seneste under den igangværende finanslovsdebat klogere.

Demokraternes formand, Niels Thomsen lagde nemlig ikke fingrene imellem i sit ordførerindlæg. Han understregede, at Inatsisartut stadig har mulighed for at ændre på forslaget efter førstebehandlingen i dag.

- Og det er sådan set heldigt nok, for det forslag, der i dag bliver fremlagt, er slet ikke godt nok. Vi har meget arbejde foran os, fastlog Niels Thomsen (D).

Spare op i gode tider

Han henviser til, at der de seneste år har været højkonjunktur, og siger man skal bruge de gode år til at lægge penge til side til de dårlige år. Og her mener han, at et forslag med et kun beskedendt overskud slet ikke er godt nok.

- På den baggrund betragter vi fra Demokraatit, Naalakkersuisuts forslag til finanslov som værende uambitiøst og i mismatch med vores vision omkring politisk selvstændighed, som fordrer økonomisk selvbårenhed.

Vil ikke lægge stemmer til udsættelse af reformer

Frem for alt kræver partiet reformer, der kan gøre landets økonomi mere stabil og selvbåren.

- Kæden hopper lidt af for os, når Naalakkersuisut flere gange siger og indikerer, at de vil anvende 2019 som et overgangsår, hvorefter de i 2020 og årene fremefter vil igangsætte forskellige reformtiltag. Dette er for os at se alt for langsomt.

- Derfor opfordrer vi Naalakkersuisut til at være deres ansvar mere bevidst, og hurtigere trykke på speederen. Samfundet har ikke råd til, at endnu en koalition udskyder reformtiltag med et enkelt år, hvor erfaringen klart viser, at dette ene og uskyldige år, ender med at anvendes som en metode til ikke at foretage sig noget.

- Denne arbejdsmetode vil Demokraatit ikke acceptere og være en del af, lyder det fra partiet, som Naalakkersuisut er afhængig af for at overleve.