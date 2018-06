Støtte til den klassiske musik i Grønland

Kitte Witting Lørdag, 30. juni 2018 - 15:11

I alt 128.875 kroner har Tips og Lottomidlernes pulje C tildelt et projekt, som skal styrke samarbejdet mellem strygeorkestre i Grønland og promovere grønlandsk og europæisk strygermusik. Resultatet får Maniitsoqs borgere mulighed for at nyde til efteråret.

- Strygermusik er meget velegnet til grønlandsk musik med kor og orkester og i forbindelse med det her projekt vil der blive lavet nye arrangementer af grønlandsk musik. De skal præsenteres for publikum ved de koncerter, som de to orkestre giver i efterårsferien i Maniitsoq. Deltagerne vil også lære at spille sammen med kor, og samtidig får fløjteeleverne fra Maniitsoq Musikskole chancen for at spille med i et større orkester, fortæller violinist og projektleder Hanne Saandvig Immanuelsen fra Nuuk.

Der er allerede etableret et godt samarbejde mellem Nuuk og Maniitsoq strygeorkestre og det skal udbygges. Senest oplevede publikum i Nuuk de to orkestre spille sammen i påsken, hvor der blev budt på en række koncerter med pop-up klassisk orkestermusik i Brugsen, i Nuussuaqskolens aula og til brunch i Katuaq. Til efteråret er det så borgerne i Maniitsoq, der får chancen. Projektet foregår i skolernes efterårsferie og ugen efter, det vil sige i ugerne 41 og 42. Der vil i projektugerne blive givet intensiv undervisning til de deltagende elever fra Nuuk og Maniitsoq ved gæstelærere, der vil blive koncerter i byen, og der vil blive samarbejdet med Maniitsoq koret Inuusuit Nipaat, der også deltager ved koncerterne.

110.00 kr. til Nordisk strygerkursus

Agiartartoqatigiit – Nuuk Strygeorkester med Hanne Ssndvig Immanuelsen i spidsen har igennem mange år har lavet projekter for medlemmerne, dels som orkesterprojekter og festivaler i Nuuk, hvor der er kommet gæstemusikere fra nordiske lande for at lave kursus for eleverne og spille med eleverne i orkester, dels i form af rejser for medlemmerne til strygerkurser for børn og unge i forskellige nordiske lande. 110.000 kroner støtter Tips og Lottomidlerne orkestret med i denne omgang, så de kan deltage i Nordisk Yngre Strygerstafet, NYSS i Holstebro. Det er sjette gang Agiartartoqatigiit – Nuuk Strygeorkester deltager i denne ”musikstafet”, som foregår skiftevis i de nordiske lande. Deltagerne udforsker de forskellige nordiske musiktraditioner og sommerkurset henvender sig til yngre strygere på alle niveauer fra de nordiske lande.

- Grønland har en unik polkatradition, som vi meget gerne deler med de øvrige nordiske lande. Violinen er jo et praktisk instrument, som det er nemt at have med sig overalt. Derfor er den jo det førende instrument i folkemusikken, fortæller Hanne Saandvig Immanuelsen.

I NYSS sommerkursus deltager 9 elever og 2 forældrerepræsentanter fra Nuuk Strygeorkester på en bevilling fra Tips og Lotto på 110.000 kroner og en bevilling fra N.A.P.A, Nordens Institut i Grønland på 50.000 kroner.

Medlemmer fra Agiartartoqatigiit har deltaget i kurserne siden 2012.