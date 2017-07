Større interesse for mineraler i Grønland

Til sammenligning med sidste år er interessen for mineralefterforskning i Grønland stigende. Flere selskaber er i år i felten for at lede efter mineraler og for at undersøge kendte forekomster nærmere.



Det skriver Sermitsiaq.

Råstofstyrelsen har igen i år udarbejdet en folder over aktiviteter. Den beskriver de mere omfattende mineralefterforsknings- projekter og de aktiviteter, som planlægges for feltsæsonen. Oplysningerne er baseret på efterforskningsselskabernes feltaktiviteter, som Råstofstyrelsen har modtaget i foråret.

Naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egede ser gerne flere aktiviteter og øger derfor markedsføringen.

– Sidste år endte med, at syv projekter havde efterforskningsaktiviteter og i år for- ventes det, at 16 projekter vil have aktivite- ter. Så det ligner, at den stigende optimisme i råstofbranchen også er ved at smitte af her i landet med stigende aktiviteter. Den tendens er jeg rimelig tilfreds med, siger Múte Bourup Egede men tilføjer:

– Med det sagt, så mener jeg, at vi skal sigte højere og ikke stille os selv tilfredse med, hvad vi indtil videre har opnået.

