Større altan-renovering går i gang

Det er Grønlands Selvstyre, der har indgået en kontrakt om betonrenovering af altanerne, og arbejdet ventes først afsluttet i 2018.

Under arbejdet vil altanerne blive spærret, oplyses det i en pressemeddelelse fra boligselskabet INI A/S, som imidlertid gør opmærksom på, at de imidlertid godt kan benyttes som flugtveje i nødstllfælde.

Boligselskabet INI oplyser, at man har planer om at besøge samtlige beboere i deres hjem, så man er sikker på, at alle bliver grundigt informeret om projektet.

Det er blokkene 2, 3, 4, 7, 8, 9 og 10, som skal have altanerne renoveret.