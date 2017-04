Stjernespillere klar til spændende slutspil

Der resterer to kampe for alle otte hold i de to slutspilspuljer. De to bedste fra hver pulje går videre til semifinalerne.

Akutaaneq Kreutzmann er klar igen

Problemer med en finger har holdt Akutaaneq Kreutzmann ude i tre uger. Til Sermitsiaq.AG fortæller landsholdsspilleren:

- Gipsen er pillet af og jeg er klar til at spille igen. Jeg bliver selvfølgelig tapet godt op og skal spille med en skinne.

- Jeg glæder mig meget til at træde ind i slutspillet, som indtil nu har overgået alle vores forventninger, siger Akutaaneq Kreutzmann.

Ribe Esbjerg HH

Vestjyderne fører overraskende den ene slutspilspulje og skal blot bruge et enkelt point mere for at komme i semifinalen. Ribe Esbjerg HH spiller tirsdag aften næstsidste kamp i slutspillet på udebane mod Bjerringbro-Silkeborg.

GOG

Som Ribe Esbjerg kom GOG i slutspillet uden point. Reglerne siger, at der kun er point til de fire første i grundspillet. To til nummer et og to og et enkelt point til nummer tre og fire. GOG sluttede som nummer fem og begyndte altså slutspillet uden point. Indtil nu er er det blevet til syv point. Sejre over Skjern Håndbold, Aalborg Håndbold og KIF Kolding København fortæller, at GOG har ramt topniveauet på det helt rigtige tidspunkt.

Lidt malurt i bægeret kom der i søndags i den anden kamp mod vinderen af grundspillet Aalborg Håndbold. GOG spillede i 55 minutter en rigtig flot kamp og førte 25-21, men måtte nøjes med uafgjort 25-25 efter en nervepirrende afslutning i en helt fyldt GOG Arena. I flere af de meget spændende kampe i slutspillet har landsholdsmålmanden Frank Mikkelsen været en af GOGs helt store helte.

Der er mange scenarier

Træner Jakob Larsen er ikke i tvivl, når han konstaterer, at GOG indtil nu har spillet fint i slutspillet, men lægger ikke skjul på, at det kræver helt ekstraordinært mange point, når man begynder slutspillet uden point. Bare et enkelt point gør en verden til forskel.

- Der er mange scenarier i spil. Jeg mener, at vi har kvaliteterne til at få de sidste point, siger Jakob Larsen til Sermitsiaq.AG og tilføjer:

- Reglerne er også sådan, at hvis vi efter de to sidste kampe, i morgen på udebane mod Skjern Håndbold og på søndag hjemme mod KIF Kolding København, slutter med samme antal point som Skjern Håndbold og Aalborg Håndbold, så bliver vi sorteper.

- Derfor skal vi have point i morgen aften i Skjern slutter Jakob Larsen.