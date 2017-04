Stine Bosse: Alle skal med

Grønland skal ikke bare sætte fuld knald på udviklingen ét sted, men skal sikre, at befolkningen i så høj grad som overhovedet muligt får mulighed for at være med.

– Jeg synes det er vigtigt at sikre at folkesjælen bevares. Udviklingen skal ikke alene baseres på enkeltpersoners initiativer men på samarbejde og fællesskab. Netop det samarbejde som fik de små grønlandske samfund til at fungere i ældre tid. Det er meget vigtigt at fastholde den gamle tradition om, at man hjælper hinanden. Ordene kommer fra Stine Bosse, som i sidste uge var i Grønland for at passe sit bestyrelsesarbejde i Tele Greenland, BankNordik og i NunaOil.

– Men dette grundsyn betyder også, at jeg grundlæggende går ind for krydssubsidiering, som hun hellere vil kalde samfunds- mæssig og social bæredygtighed, i det her store land, hvor mulighederne er så forskellige, tilføjer hun.

– Jeg tror det ville være fejl udelukkende udvikle landet på økonomiske præmisser, vi skal have de grundliggende værdier med.

