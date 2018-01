Stigende interesse for små miner

Antallet af småskala-mineprojekter er sidste år steget med omkring 20 procent.

Og den udvikling er naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egede (IA) godt tilfreds med.

- Det glæder mig, at se, at stadig flere herboende viser interesse for at forsøge sig med et småskalaprojekt, siger han til Sermitsiaq.AG.

Múte Bourup Egede (IA) forklarer at han arbejder på løbende at gøre ansøgningsprocessen mere smidig for de små aktører, der ofte er en-mands projekter. Således søger man om en efterforskningstilladelse og en udnyttelsestilladelse i en og samme proces. Ved de større mineprojekter kan man først søge om en udnyttelsestilladelse, når efterforskningen er afsluttet.

- Det er en lovende proces, at interessen nu spreder sig på kysten.

Han håber på, at enkelte af de små projekter med tiden kan udvikle sig til noget større.

- Her er nogen, der opbygger en mindre mine fra bunden. Efterhånden, som de får erfaringer, kan enkelte forhåbentligt vokse sig større, siger Múte Bourup Egede (IA).