Stigende interesse for mineraludvinding

- Lige nu er der 44 aktive småskalatilladelser, og alene inden for de sidste tre måneder er der udstedt fire måskalatilladelser. Samtidig er der modtaget yderligere to ansøgninger der er under behandling, oplyser råstofdepartementet i en pressemeddelelse.

- Som Naalakkersuisoq for Råstoffer er det min vigtigste opgave, at sikre udnyttelse af vores mineralressourcer skal gavne det grønlandske folk. Derfor værdsætter jeg, at borgere i landet har en mulighed for at være med i mineindustriens udvikling,” siger Múte B. Egede.

Under efterårssamlingen 2016 i Inatsisartut blev der vedtaget en ændring af råstofloven indenfor småskala området, som giver aktører og kommende aktører bedre rammer.

- Jeg er tilfreds med de ændringer, der er foretaget inden for småskalaområdet, da det giver herboende bedre vilkår til, at udnytte vores mineralresurser. Lige nu er vi i gang med at lave informationsmateriale om regelændringerne. Det er vigtigt, at vi kan give befolkningen forståelig viden og indsigt om deres rettigheder, siger Múte B. Egede.