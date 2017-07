Stigende frafald på gymnasier skaber bekymring

Sidste år var der i alt 275 elever i hele landet, der afbrød deres gymnasiale uddannelse.

En tidligere frafaldsundersøgelse fra 2010 fortæller, at ud fra det empiriske materiale viser det sig, at der sjældent kun er én årsag, der er afgørende for elevens afbrud.

Det skriver Sermitsiaq i seneste udgave af avisen.

Årsagerne er komplekse

Elevernes handlinger og valg påvirkes og træffes i en helhed bestående af alle dele af deres liv. De har eksempelvis en bestemt alder, kommer fra en bestemt familie og er fra et bestemt sted, hvilket alt sammen spiller ind på den måde de unge handler.

- Årsagerne til frafald er komplekse, og skyldes ikke kun én ting. De fleste frafald er altså komplekse forløb, der udspiller sig over en længere periode, snarere end en isoleret hændelse. Det kan være både personlige, sociale og faglige forhold, der gør det svært for nogle elever at gennemføre gymnasiet, siger chefkonsulent i Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Jesper V. Nielsen.

Læs hele artiklen i seneste udgave af Sermitsiaq, som du kan få adgang til via linket herunder: