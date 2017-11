Sten for et millionbeløb konfiskeret

Stenene havde en værdi på mindst en million kroner, oplyser Departementet for Råstoffer i en pressemeddelelse.

Ulovlig indsamling

En henvendelse fra borgere om ulovlig indsamling af sten samt en henvendelse fra Toldmyndighederne fik sagen til at rulle tilbage i oktober.

Der var tale om sten af typerne kryolit, sodalitk, tugtupit og usssingit samt en mindre mængde samlermineraler af forskellig art.

Den 9. November traf departementet en afgørelse om, at stenene skulle konfiskeres, fordi den nødvendige eksporttilladelse ikke forelå. Stenene var tiltænkt en borger i Danmark.

Penge til landskassen

Nu skal de 569 kilo sten sælges og pengene vil tilfalde landskassen.

- Det er vigtigt, at udnyttelse, salg og eksport af grønlandske råstoffer sker inden for lovens rammer. Det er selve fundamentet for den fortsatte udvikling af råstofsektoren i Grønland. Vi opfordrer til, at man kontakter råstofmyndigheden, hvis man har kendskab til eller mistanke om ulovlig udførsel af grønlandske sten, siger den politiske øverst ansvarlige Múte B. Egede.

Reglerne

Når fastboende ønsker at udføre (eksportere) mineralske råstoffer med en samlet værdi på over 25.000 kr. samt i alle tilfælde, hvor udførslen sker som led i et salg, skal der foreligge en eksporttilladelse, oplyser departementet.