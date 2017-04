Stemmesluger parat til at lave ballade

Af aftalen fremgår det, hvem der skal besætte de eftertragtede poster som borgmester og 1. og 2. viceborgmester, og hvem der skal være udvalgsformænd i Qeqqata Kommune.

Læs også: Siumut sætter sig tungt på Qeqqata

Fordelingen af de tre topposter ser således ud, hvilket ifølge Siverth K. Heilmann er i strid med reglerne.

Borgmester: Malik Berthelsen

1. viceborgmester: Gedion Lyberth (S)

2. viceborgmester: Inuit Ataqatigiit

"Ved hvad jeg taler om"

- Oppositionen skal som minimum have 2. viceborgmesterposten. Hvis de tre partier fastholder den nuværende fordeling, så får de ballade. Jeg har været i politik i 28 år – heraf otte år som borgmester – så jeg ved, hvad jeg taler om, siger Siverth K. Heilmann, der blev den næststørste stemmesluger med 596 stemmer kun overgået af Asii Chemnitz Narup fra Nuuk.

Læs også: Siverth K. Heilmann: Vælgerne kan lide mig

Han oplyser til Sermitsiaq.AG, at den gamle og nye kommunalbestyrelse skal mødes den 25. og 26. april., hvor det nye byråd skal vedtage den endelige konstituering.

Venter med klage

- Jeg går ud fra, at vi som minimum og til den tid får tildelt 2. viceborgmesterposten. Ja, jeg håber, at de bliver klogere, og jeg vil hellere afvente et nyt udspil fra de tre partier end at sende en klage til indenrigsdepartementet, siger Siverth K. Heilmann til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at Atassut med deres tre mandater var med i forhandlingerne, men etableringen af en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq skilte dem.

Dyr vej

Siverth K. Heilmann oplyser, at Atassut ikke synes, at det er en god ide at poste et trecifret millionbeløb i en ny vej.

- Det vil belaste kommunens budget med mindst 30 millioner kroner over en længere årrække. Det kunne vi ikke støtte, oplyser han og peger på, at vejen i smeltevandsperioder også vil komme til at koste mange penge at vedligeholde.

Det er ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få kontakt til den kommende Siumut-borgmester Malik Berthelsen for en kommentar.