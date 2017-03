Steen Lynge forstår ikke Selvstyrets modvilje til Sermersooq

- Det er ulykkeligt, at naalakkersuisoq for finanser Aqqaluaq B. Egede og formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen ikke viser vilje til at ville samarbejde men blot skyder visionerne ned i Nuuk.

Det siger medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, Steen Lynge (A).

Tidligere på ugen kaldte Kim Kielsen Siorarsiorfik-projektet for 'et luftkastel'.

Sermersooq kan ikke stå alene

Steen Lynge fremhæver, at Atassut Nuuk støtter visionen om at bygge en bydel i Siorarsiorfik.

- For byen kommer til at mangle byggearealer i nær fremtid, og derfor er den eneste vej at have en plan for, hvordan fremtiden kan se ud for byen. Kommuneqarfik Sermersooq kan ikke alene løse den udvikling byen Nuuk undergår i disse år. Der kommer flere tilflyttere til byen, en urbanisering, som ikke kan stoppes, skriver Steen Lynge i en pressemeddelelse.

Selvstyret vil bremse udviklingen

Samtidigt kan selvstyret ikke lukke øjnene for udviklingen og nægte at samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq vedrørende den fremtidige udviklingen, mener han.

- Nægter selvstyret at samarbejde med Kommeqarfik Sermersooq, vil selvstyret være med til at bremse den positive økonomiske udvikling Kommuneqarfik Sermersooq er i, og kan komme ud i fremtiden til glæde for hele samfundet, påpeger Steen Lynge.

Derfor mener Atassut Nuuk, at byudvikling kun kan ske ved et tæt samarbejde med selvstyret.

- Det er vigtigt, at man landspolitisk og kommunalt sætter sig fælles mål for udviklingen af landet og dets kommuner. Dette kan kun ske ved at prioritere hårdt og realistisk.

- En kommune kan ikke selv løfte en vision af denne størrelse som Kommuneqarfik Sermersooq uden at det kampolerer med landets øvrige økonomi, lyder det fra Steen Lynge, der opfordrer Naalakkersuisut til at indgå idialog med Kommuneqarfik Sermersooq, 'i stedet for at skyde visionerne ned uden nærmere at sætte fælles målsætninger.'

