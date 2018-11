Staten og Grønland strides om sundhedsudgifter

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 30. november 2018 - 09:00

I et svar til Aaja Chemnitz Larsen oplyser justitsminister Søren Pape Poulsen, at Grønland bør betale, fordi man overtog ansvaret for sundhedsvæsnet i 1992.

Omvendt argumenterer Naalakkersuisut med, at Kriminalforsorgen og dermed Anstalten ligger inde under dansk ansvarsområde, hvilket betyder at medicin og psykiatrisk behandling af de indsatte skal betales af den danske stat.

- For mig er det selvsagt vigtigt, at der findes en fælles løsning på problemstillingen, så vi ikke risikerer, at der er forvaringsdømte, der ønsker at blive overført til Grønland, men som på grund af uvished om, hvem der har ansvaret for at tilbyde dem sundhedsbehandling, alligevel vælger at fortsætte afsoningen i Herstedvester Fængsel, skriver justitsministeren i sit svar.

Løsning skal findes

Søren Pape Poulsen forventer, at der er fundet en løsning på striden, inden Anstalten åbner i det nye år.

Han åbner døren på klem med hensyn til en eller anden form for dansk finansiering:

- Vi går ind i den fortsatte dialog med Naalakkersuisut med en vilje til at løse problemstillingen – også hvis det indebærer, at vi i et vist omfang må afholde udgifter, som vi ikke anser os for forpligtet til at afholde, skriver Søren Pape Poulsen.