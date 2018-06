Star Wars-klenodie solgt for millionbeløb

Ritzau Søndag, 24. juni 2018 - 12:54

Der er stadig rift om originale rekvisitter fra Star Wars-filmene fra 1970'erne og 1980'erne.

Den laserpistol, Blaster, som den elskede karakter Han Solo - spillet af Harrison Ford brugte i "Episode VI: Return of the Jedi", er netop solgt på auktion.

Det skriver nyhedsbureauet AFP. Blasteren gik til 550.000 dollar, 3,5 millioner kroner ifølge bureauet, der har været i kontakt med auktionshuset Julien's Auctions.

Dermed overgik den prisen på 450.000 dollar - 2,9 millioner kroner - som det lyssværd, hovedkarakteren Luke Skywalker bruger i de to første film i serien, tidligere er solgt for.

De originale Star Wars-film har fortsat en stor og dedikeret fanskare. Filmene, der er lavet af George Lucas, blev på rekordtid voldsomt populære og et kulturelt fænomen, da de kom ud.

Han Solos blaster var ejet af James Schoppe, der var art director på "Return of the Jedi". Sammen med flere andre effekter havde han haft pistolen liggende i over 30 år.

I alt har han solgt over 40 gamle rekvisitter på auktionen, deriblandt en økse brugt af de små bamselignende væsner "Ewoks" for 72.000 kroner og plantegningerne for skurken Jabba the Huts luksusskib "Khettana" for 580.000 kroner.

Rekorden er dog stadig sat af robotten R2-D2, der blev solgt sidste år for 2,8 millioner dollar - 17,7 millioner kroner - sidste år.

Disney købte Star Wars af George Lucas for et større milliardbeløb 2012. Siden da har Disney produceret en stribe nye film. Mens de første var meget set, har den seneste, Solo, skuffet voldsomt ved billetlugerne.

Det har udløst kommentarer om, at Disney er ved at ødelægge universet med overkommercialisering.

- (Filmen red.) gør absolut intet andet end at holde en lukrativ gryde i kog på hyggeunderholdningens vågeblus, skrev Politikkens anmelder Kim Skotte om "Solo".

/ritzau/