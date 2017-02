Stærke billeder om seksuelle overgreb

I begyndelsen lignede det en hvilken som helst anden fernisering velbesøgt fernisering.

Folk gik omkring med deres vinglas i hånden, betragtede værkerne og hilste på bekendte.

Det var lige indtil der officielt blev budt velkommen af direktør på Nordatlantens Brygge, Karin Elsbudóttir.

Hun introducerede udstillingen om det svære og tabubelagte emne, seksuelle overgreb på børn. Imens stod en tydeligt spændte kunstner, Gukki Nuka ved siden.

Da han så selv tog over kunne man have hørt en knappenål falde i det tæt pakkede lokale. Han fortalt om, hvordan udstillingen 'Revner i Sjælen' blev til ved. at han oprindeligt blot lavede billederne til sig selv.

Han fortalte, hvordan kunsten havde reddet ham fra at bukke under sine for sine traumer og dermed havde reddet hans liv.

Han fortalte om skammen, smerten og tavsheden. Om hvordan han tidligere havde prøvet at fylde revnerne i sjælen med farve.

Men han fortalte også, med henvisning til en sang af Leonard Cohen, hvordan lyset i dag kom ind af de selvsamme revner.

Billederne, der alle viser ham selv, har Gukki Nuka optaget med sin mobiltelefon og efterfølgende bearbejdet.

Udstillingen 'Revner i Sjælen' kan ses på Nordatlantens Brygge indtil 30. april.