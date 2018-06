Stærk holdindsats sender Grønland i Pan Am-semifinale

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 21. juni 2018 - 23:19

Drømmen om en plads i verdensmesterskaberne i håndbold lever endnu for det grønlandske herrelandshold, der torsdag sikrede sig en plads i semfinalen ved de Pan Amerikanske Mesterskaber, der spilles i Nuuk i disse dage.

Det blev en stor sejr over Canada, hvor Grønland vandt med 32-20. Det betyder, at holdet nu er klar til at møde vinderen af Gruppe A, Argentina, som spilles på lørdag.

Fra kampens begyndelse var der klasseforskel, og Grønland var foran hele kampen. Ved pausen førte de hvidblussede med 15-9, og i anden halvleg fortsatte hjemmeholdet med at dominere kampen foran det fantastiske hjemmepublikum.

(Landstræner Ingi Olsen jubler over sejren over Canada)

Sermitsiaq.AG talte med landstræner Ingi Olsen kort tid efter kampen. Han siger, at holdet er klar til at kæmpe for en finaleplads.

- Vores målsætningen har altid været, at vi skulle nå semifinalen. Vi gjorde det på en rigtig god måde, synes jeg. Vi spillede en fin og koncentreret håndbold, hvor vores bundniveau var ikke særlig lav. Nu skal vi bare glæde os over, at vi har nået en semifinaleplads, siger Ingi Olsen.

Ros til holdet

Og stort set alt lykkedes spillemæssigt, siger han.

- Alle spillere, der kom ind, scorede i kampen. Vi er et bedre hold end Canada, og vores modstandere havde det mega svært. Og måske har vi den bedste målmand i turneringen, Isak Olsen, så var det endnu sværere for Canada at score mål. Isak står igen en fabelagtig kamp. Alle vores spillere fortjener rigtig stor ros, for det spil det viste i dag, var en stor holdindsats, fremhæver han.

Klar til at spille mod Argentina

- På lørdag gælder det mod Argentina. Hvordan skal I vinde kampen?

- Det ved jeg ikke lige nu. Men vi har set deres kampe, og de har nogen store drenge. Men de spiller måske ikke med den største selvtillid, men det bliver en rigtig hård kamp. Heldigvis har vi en fridag i morgen, fredag, og her skal vi bruge tiden på at forberede os til kampen, svarer Ingi Olsen.

- Tror du på, at I kan vinde over Argentina?

- Jo jo jo... Vi har bestemt mulighed for at vinde. De har stor fysik, men det virker som om, at de ikke har stor selvtillid. Men altså, vi skal spille op til vores allerbedste hvis vi skal vinde. Og med et sådant publikum, så kan alt ske.

Talenterne viser klassen

Landtræneren uddeler også store roser til de grønlandske debutanter:

- Aqqalu Sandgreen spiller med en utrolig uimponerethed. Marco Geisler kom ind til sidst, og han gør kun rigtige ting på banen. Ros til de unge, siger Ingi Olsen.

Og heldigvis er der ingen skader i truppen.

- Eqalunnguaq Kristiansen har blot udfordringer med sin ene knæ, men det ser ud til, at det holder, lyder det fra Ingi Olsen.