Stadig skuffet over royalty

Ironbark fik sin efterforskningslicens tilbage i 2007, og her var der endnu ingen, der havde tænkt på royalties.

Så selvom Ironbark-direktøren i disse dage er en optimistisk og glad mand, så ændres stemmeføringen markant, da ordet royalties bliver nævnt.

- Vi er skuffet, for der var ingen royalties, da vi startede projektet, siger Jonathan Downes.

Valg i 2013

Royalties blev et vigtigt emne i valgkampen i 2013 efter at den senere naalakkersuisoq for råstoffer, Jens-Erik Kierkegaard (S) havde bragt emnet på banen.

Han ville med royalties blandt andet sikre, at landet rent faktisk fik udbytte ud at de planlagte mineprojekter.

Som bekendt blev de indført efter Siumuts valgsejr, og nu stod Ironbark konfronteret med kravet.

Kompromis

Under høringerne forud for udstedelsen af udvindingstilladelsen protesterede selskabet fortsat over det de opfattede som et brud på aftalerne.

Nu er det endt med et kompromis, hvor Ironbark år 1 betaler 1 procent royalty, hvilket stiger til 2,5 procent i løbet af fire år.

Jonathan Downes tilkendegiver, at de kan leve med kompromiset, men det er ikke med selskabets gode vilje, at de er gået med til det.

- De første år af et mineprojekt er en sårbar fase, hvor det er en belastning med denne udgift, siger han.

Royalty-betalingerne vil blive modregnet i den selskabsskat, som Ironbark skal betale, hvilket gør, at den ikke betyder noget, hvis selskabet efter en nogle år laver et solidt overskud. Så vil de skulle betale samme beløb, som hvis de kun betalte selskabsskat.

Få indtægter i starten

Men i starten er der intet eller kun små overskud ved et projekt som zink-minen ved Citronen Fjord.

- Det er helt almindeligt, at man ingen penge tjener i det første år af minens drift, siger han.

Royalty gør især ondt på selskaberne i perioder, hvor markederne er pressede. Den gode nyhed for Ironbark er, at zinkpriserne er steget kraftigt på det seneste og ventes at stige yderligere.

