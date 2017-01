Stadig intet spor af Birna Brjánsdóttir

Selvom politiet har anholdt to besætningsmedlemmer på trawleren Polar Nanoq, så har de stadig intet spor af den 20-årige Birna Brjánsdóttir. Det siger Grímur Grímsson fra det islandske politi til radio- og tv-stationen RUV.

Han siger samtidig, at der ikke var grund til at antage, at den 20-årige kvinde er blevet taget med ombord på trawleren.

Islandske specialstyrker er tidligere i dag fløjet ud til Polar Nanoq, hvor de anholdt to besætningsmedlemmer og overtog kontrollen med skibet.

Når skibet ankommer til Reykjavik, skal de to anholdte afhøres om den 20-åriges forsvinden.

Allerede i går blev fire mand fra specialstyrkerne fløjet ud til inspektionsskibet Triton fra Arktisk Kommando. Det var oprindelig tanken, at de herfra skulle gå ombord på Polar Nanoq.

Skibets ejer, Polar Seafood beordrede skibet til at returnere til Island.